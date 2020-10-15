В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию в отрасли

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Глава объединения «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию в отрасли.
В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию в отрасли
  • Pixabay

В беседе с URA.RU он отметил, что в настоящее время нет повода ожидать глобального локдауна.

Как пояснил эксперт, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, закрытие границ — не лучший вариант борьбы с коронавирусом.

«Второй момент: вчера Россия в очередной раз заявила о нескольких странах (Сербия, Куба, Япония), с которыми восстанавливается сообщение», — заявил Осауленко.

Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы благодаря госпрограмме кешбэка за туры по России продолжит развиваться внутренний туризм. Но и интерес к зарубежным направлениям не пропадёт, добавил эксперт.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с газетой «Известия» оценила влияние COVID-19 на осенний турпоток в России.

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