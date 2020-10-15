В Приморье рассказали о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Приморье прокомментировали ситуацию с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные правительства края.

В 2021 году в регионе отремонтируют 60 км дорог. Сформирован перечень региональных и межмуниципальных дорог, вошедших в национальный проект БКАД.

«Сейчас готовится проектно-сметная документация по этим объектам. Планируем уже в этом году провести торги по отбору подрядчиков», — цитирует издание руководителя КГКУ «Примуправтодор» Константина Дунаевского.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский подчеркнул, что дорожные объекты внутри Владивостокской агломерации будут определены с учётом мнения жителей.

Он также отметил, что основные работы на объектах БКАД этого года уже завершены — идёт приёмка дорог, устранение замечаний.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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