Депутат Власов пояснил свою идею временно обнулить НДС на продукты при доставке

Депутат Госдумы Василий Власов пояснил свою идею сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.

«На время пандемии мы как раз поддержим людей, чтобы они оставались дома, а с другой стороны, всё-таки дадим определённый доход торговым сетям, которые лишились огромного потока людей в торговых залах», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, онлайн-торговля в настоящее время совершенствуется и становится всё более активной.

Поэтому, считает Власов, можно оказать поддержку, чтобы граждане оставались дома и заказывали продукты.

Ранее Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.