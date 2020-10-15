Депутат Власов пояснил свою идею временно обнулить НДС на продукты при доставке
- РИА Новости
«На время пандемии мы как раз поддержим людей, чтобы они оставались дома, а с другой стороны, всё-таки дадим определённый доход торговым сетям, которые лишились огромного потока людей в торговых залах», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, онлайн-торговля в настоящее время совершенствуется и становится всё более активной.
Поэтому, считает Власов, можно оказать поддержку, чтобы граждане оставались дома и заказывали продукты.
Ранее Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.
Подробнее — в материале RT.