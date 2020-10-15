На Ставрополье прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за сутки

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На Ставрополье прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.
На Ставрополье прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные правительства края.

Как заявил губернатор края Владимир Владимиров, у 163 местных жителей за последние сутки выявлен COVID-19.

«Начиная с марта проведено свыше 632 тыс. тестов на коронавирус. Каждый выявленный факт заражения берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь», — сказал он.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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