На Ставрополье прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за сутки

На Ставрополье прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные правительства края.

Как заявил губернатор края Владимир Владимиров, у 163 местных жителей за последние сутки выявлен COVID-19.

«Начиная с марта проведено свыше 632 тыс. тестов на коронавирус. Каждый выявленный факт заражения берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь», — сказал он.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.