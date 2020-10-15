На Ставрополье прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные правительства края.
Как заявил губернатор края Владимир Владимиров, у 163 местных жителей за последние сутки выявлен COVID-19.
«Начиная с марта проведено свыше 632 тыс. тестов на коронавирус. Каждый выявленный факт заражения берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь», — сказал он.
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.