В Петербурге оценили ситуацию на предприятиях в связи с коронавирусом

В Санкт-Петербурге прокомментировали соблюдение антикоронавирусных мер безопасности на предприятиях.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию, было выявлено почти 20 тыс. нарушений стандартов безопасной деятельности на предприятиях.

«В Петербурге работает около 120 тыс. предприятий, деятельность которых невозможна без контактов с гражданами. За прошедшую неделю составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности», — цитирует издание губернатора города Александра Беглова.

С 26 октября за это будет ужесточена ответственность вплоть до приостановки работы предприятий.

Также будут сокращены сроки рассмотрения дел о нарушениях.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.