В России предложили ввести стандарты для квестов

В законодательном собрании Ростовской области разработали проект обращения к вице-премьеру России Татьяне Голиковой о необходимости ввести стандарты для квестов.

Об этом сообщает газета «Известия».

Из обращения следует, что действующее законодательство не содержит определения понятия «квест» и не предусматривает самостоятельного регулирования деятельности по их организации и проведению, тогда как число так называемых квест-румов в крупных городах постоянно растёт.

Как отметили в заксобрании, главную угрозу представляют квесты, организаторы которых моделируют экстремальные ситуации, а усугубляется ситуация тем, что в создании участвуют неаттестованные актёры.

«Таким образом, в целях снижения риска причинения вреда здоровью несовершеннолетних необходимо утверждение общих требований и стандартов безопасности проведения квестов, а также технических документов на оказание данных услуг», — говорится в проекте обращения.

Автор документа, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина уточнила, что предлагается навести порядок в данной сфере, а не ограничить или запретить квесты.

Проект планируется рассмотреть на заседании профильного комитета, после чего документ вынесут на заседание заксобрания. В случае поддержки депутатским корпусом обращение направят в адрес вице-премьера, добавила Стенякина.

В 2018 году, в частности, сообщалось, что школьница получила травму во время прохождения квеста.