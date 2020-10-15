В Алтайском крае возбуждено дело из-за ситуации с жильём для сирот

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за непредоставления сиротам жилья, на которое было выделено 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
В Алтайском крае возбуждено дело из-за ситуации с жильём для сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Обеспечить детей-сирот жильём должны были чиновники регионального жилищного управления и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

«Несмотря на выделенные государством субсидии, до настоящего времени нуждающиеся в жилье люди не получили положенных им помещений, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 млн рублей, то есть лишь 4% от финансирования», — цитирует издание сообщение регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что своим бездействием чиновники нарушили конституционные права детей-сирот.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. С начала года 560 человек получили квартиры.

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