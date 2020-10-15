В Алтайском крае возбуждено дело из-за ситуации с жильём для сирот
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
Обеспечить детей-сирот жильём должны были чиновники регионального жилищного управления и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.
«Несмотря на выделенные государством субсидии, до настоящего времени нуждающиеся в жилье люди не получили положенных им помещений, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 млн рублей, то есть лишь 4% от финансирования», — цитирует издание сообщение регионального управления СК.
В ведомстве отметили, что своим бездействием чиновники нарушили конституционные права детей-сирот.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. С начала года 560 человек получили квартиры.