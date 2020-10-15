В Петербурге оценили ситуацию с переходом вузов на дистанционное обучение

В Санкт-Петербурге прокомментировали переход вузов на дистанционное обучение.

Как сообщают «Невские новости», Санкт-Петербургский государственный экономический университет переходит с 19 октября на дистанционный формат обучения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.

Уточняется, что расписание занятий для студентов сохраняется в полном объёме.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский классический университет (ПГНИУ) перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.