В Подмосковье рассказали о выплатах семьям с новорождёнными
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные сайта правительства области.
В Министерстве социального развития региона уточнили, что каждая семья получила по 20 тыс. рублей.
Родители могут использовать эти средства на необходимые предметы для ухода за ребёнком. Снять средства возможно в течение десяти рабочих дней.
«Выплата предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребёнка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — цитирует издание главу ведомства Ирину Фаевскую.
Пособия положены каждому новорождённому региона.
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