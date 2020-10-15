В Подмосковье рассказали о выплатах семьям с новорождёнными

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В Московской области рассказали о выплатах семьям с новорождёнными, с начала года было осуществлено 50 569 таких выплат.
В Подмосковье рассказали о выплатах семьям с новорождёнными
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные сайта правительства области.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что каждая семья получила по 20 тыс. рублей.

Родители могут использовать эти средства на необходимые предметы для ухода за ребёнком. Снять средства возможно в течение десяти рабочих дней.

«Выплата предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребёнка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — цитирует издание главу ведомства Ирину Фаевскую.

Пособия положены каждому новорождённому региона.

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