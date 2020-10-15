В России за сутки выполнено более 470 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки выполнено 478 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии в стране провели более 52,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.

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«В России проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус», — приводит сообщение РИА Новости. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 286 630 человек. Накануне в России провели 436 тыс. тестов на коронавирус. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что при весенних объёмах тестирования сейчас был бы гораздо меньший пик заболевания коронавирусом.