В России за сутки выполнено более 470 тысяч тестов на коронавирус

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В России за сутки выполнено 478 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии в стране провели более 52,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.
В России за сутки выполнено более 470 тысяч тестов на коронавирус
  • © РИА Новости

«В России проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус», — приводит сообщение РИА Новости.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 286 630 человек.

Накануне в России провели 436 тыс. тестов на коронавирус.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что при весенних объёмах тестирования сейчас был бы гораздо меньший пик заболевания коронавирусом.

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