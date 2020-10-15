В Минобороны рассказали о модернизации танков Т-72Б3М и Т-80БВМ
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«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек», — приводит ТАСС заявление.
Уточняется, что комплекс используется для подавления радиоканалов управления мин и самодельных взрывных устройств.
Ранее стало известно, что танк Т-90М в процессе дальнейшей модернизации получит усовершенствованный комплекс активной защиты «Арена-М».