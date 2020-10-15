В Минобороны рассказали о модернизации танков Т-72Б3М и Т-80БВМ

Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ в рамках модернизации оснастят комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом свидетельствуют данные 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.

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«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек», — приводит ТАСС заявление. Уточняется, что комплекс используется для подавления радиоканалов управления мин и самодельных взрывных устройств. Ранее стало известно, что танк Т-90М в процессе дальнейшей модернизации получит усовершенствованный комплекс активной защиты «Арена-М».