В Минобороны рассказали о модернизации танков Т-72Б3М и Т-80БВМ

Короткая ссылка
Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ в рамках модернизации оснастят комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом свидетельствуют данные 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.
В Минобороны рассказали о модернизации танков Т-72Б3М и Т-80БВМ
  • © Пресс-служба ЦВО

«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что комплекс используется для подавления радиоканалов управления мин и самодельных взрывных устройств.

Ранее стало известно, что танк Т-90М в процессе дальнейшей модернизации получит усовершенствованный комплекс активной защиты «Арена-М».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить