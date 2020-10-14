В АТОР оценили возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией

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Вице-президент ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.
В АТОР оценили возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией
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«Увеличение квот по другим странам даст больше возможностей для международных перелётов, включая транзитные рейсы», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает Горин, можно прогнозировать, что в преддверии зимнего сезона возобновление авиасообщения даст новые возможности.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Сербией, Кубой и Японией.

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