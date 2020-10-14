В Подмосковье рассказали о реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот

В Московской области рассказали о реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. С начала года 560 человек получили квартиры.

«Работа по обеспечению жильём детей-сирот идёт полным ходом. Её полностью завершили уже в 21 городском округе», — цитирует телеканал «360» министра образования региона Ирину Каклюгину.

Квартиры выдали преимущественно в новостройках.

По словам Каклюгиной, до конца года областное правительство обеспечит жильём 786 сирот. Они получат свои квартиры в 61 округе. Для этого власти выделили свыше 2,1 млрд рублей.

В список вошли также Долгопрудный, Жуковский, Звёздный Городок, Ивантеевка, Кашира, Клин, Лобня, Люберцы, Мытищи.

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