В Тюменской области прокомментировали ситуацию с ДТП в 2020 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ГИБДД области.
«Что касается абсолютного числа погибших в ДТП, то с начала года этот показатель составил 144, тогда как за аналогичный период 2019-го жертв было 125», — цитирует издание представителей региональной ГИБДД.
Как рассказали в областной прокуратуре, значительно возросло количество нарушений ПДД, повлёкших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц.
«В прошлом году за аналогичный период таких аварий было 42, а в текущем — 74», — сообщает надзорное ведомство.
Ранее ФАН сообщало, что председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил возможность ужесточения наказаний за нарушение ПДД.