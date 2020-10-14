В Тюменской области прокомментировали ситуацию с ДТП в 2020 году

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В Тюменской области прокомментировали ситуацию с ДТП, за последние девять месяцев число смертей выросло на 15%.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с ДТП в 2020 году
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ГИБДД области.

«Что касается абсолютного числа погибших в ДТП, то с начала года этот показатель составил 144, тогда как за аналогичный период 2019-го жертв было 125», — цитирует издание представителей региональной ГИБДД.

Как рассказали в областной прокуратуре, значительно возросло количество нарушений ПДД, повлёкших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц.

«В прошлом году за аналогичный период таких аварий было 42, а в текущем — 74», — сообщает надзорное ведомство.

Ранее ФАН сообщало, что председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил возможность ужесточения наказаний за нарушение ПДД.

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