В Петербурге прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном: регулярное отопление в домах включат 15 октября.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

По прогнозам, ожидать потепления не стоит, поэтому жилые дома начнут получать тепло на постоянной основе.

Периодическое протапливание в городе началось 17 сентября. Первыми к теплоснабжению подключили детсады, школы и медучреждения.

Все отопительные системы предварительно прошли проверку.

В сентябре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отопление включено в 75% многоквартирных домов, 5,7 млн жителей получили тепло.

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