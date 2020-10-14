В Нижнем Новгороде прошли учения с участием разведчиков танковой армии ЗВО

В Нижнем Новгороде прошли учения, во время которых разведчики танковой армии Западного военного округа (ЗВО) десантировались и отработали захват плацдарма условного противника.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В небо боевую группу поднимали вертолёты Ми-8. Прыжки были выполнены с высоты около 800 метров.

После приземления нужно было занять круговую оборону, совершить контрудар в тыл условного противника, захватить и удержать территорию для высадки основных сил.

Завершилась тренировка большим маршем — в нём приняли участие 400 военнослужащих, они отправились в район сбора.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Минобороны России сообщала, что в Оренбургской области прошли тактические учения танкистов ЦВО по отражению ночной атаки условного противника при помощи тепловизоров.