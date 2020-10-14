В Нижнем Новгороде прошли учения с участием разведчиков танковой армии ЗВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В небо боевую группу поднимали вертолёты Ми-8. Прыжки были выполнены с высоты около 800 метров.
После приземления нужно было занять круговую оборону, совершить контрудар в тыл условного противника, захватить и удержать территорию для высадки основных сил.
Завершилась тренировка большим маршем — в нём приняли участие 400 военнослужащих, они отправились в район сбора.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные Минобороны России сообщала, что в Оренбургской области прошли тактические учения танкистов ЦВО по отражению ночной атаки условного противника при помощи тепловизоров.