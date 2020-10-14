В Госдуме рассказали, какие льготы могут сохранить после пандемии

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров рассказал, какие льготы могут сохранить после пандемии.
В Госдуме рассказали, какие льготы могут сохранить после пандемии
  • РИА Новости

«Льготы, которые покажут, что они носят долгосрочный полезный характер для общества и в отношении которых введены бюджетные программы, сохранятся», — заявил он в беседе с Newinform.

Кроме того, льготные программы могут быть продлены в общей экономике России.

«Это будут целые разделы, которые обеспечат реабилитационный период после эпидемии», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить