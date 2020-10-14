В Госдуме рассказали, какие льготы могут сохранить после пандемии

Член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров рассказал, какие льготы могут сохранить после пандемии.

«Льготы, которые покажут, что они носят долгосрочный полезный характер для общества и в отношении которых введены бюджетные программы, сохранятся», — заявил он в беседе с Newinform.

Кроме того, льготные программы могут быть продлены в общей экономике России.

«Это будут целые разделы, которые обеспечат реабилитационный период после эпидемии», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.