В «Автодоре» рассказали о перспективах строительства скоростной трассы Екатеринбург — Краснодар

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о перспективах строительства скоростной трассы Екатеринбург — Краснодар.

«Сначала построим трассу от Москвы до Казани. Следующий этап — строительство трассы от Казани до Екатеринбурга. Начать хотим в 2024 году. Потом планируется соединить Екатеринбург и Краснодар по хорде», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в «Автодоре» рассматривают такой вариант, чтобы добиться скоростного проезда на Чёрное море из всех точек России.

После окончания работ на трассе «Дон» время в пути из Москвы на Чёрное море сократится вдвое.

«Предстоит большая работа. Нужно построить обходы Туапсе, Лазаревского. Предстоит поднять дорогу, чтобы транзитный транспорт убрать с побережья», — добавил Петушенко.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.