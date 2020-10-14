В «Автодоре» рассказали о перспективах строительства скоростной трассы Екатеринбург — Краснодар

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Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о перспективах строительства скоростной трассы Екатеринбург — Краснодар.
В «Автодоре» рассказали о перспективах строительства скоростной трассы Екатеринбург — Краснодар
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сначала построим трассу от Москвы до Казани. Следующий этап — строительство трассы от Казани до Екатеринбурга. Начать хотим в 2024 году. Потом планируется соединить Екатеринбург и Краснодар по хорде», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в «Автодоре» рассматривают такой вариант, чтобы добиться скоростного проезда на Чёрное море из всех точек России.

После окончания работ на трассе «Дон» время в пути из Москвы на Чёрное море сократится вдвое.

«Предстоит большая работа. Нужно построить обходы Туапсе, Лазаревского. Предстоит поднять дорогу, чтобы транзитный транспорт убрать с побережья», — добавил Петушенко.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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