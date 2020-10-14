Мантуров рассказал о планах по производству вакцины от коронавируса

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о планах по наращиванию производства российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Мантуров рассказал о планах по производству вакцины от коронавируса
  • © Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ

«Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тыс. доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3—3,5 млн — январь, а дальше этот масштаб увеличится кратно», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Россия будет «в состоянии производить 15 млн доз вакцины в месяц весной следующего года».

Ранее Мантуров заявил об интересе 40 стран к российской вакцине от COVID-19.

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