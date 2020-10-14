Спецпредставитель президента оценил перспективы создания цифрового суда в России

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Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков оценил перспективы цифрового суда в стране.
Спецпредставитель президента оценил перспективы создания цифрового суда в России
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«У россиян сейчас нет возможности обжаловать решения искусственного интеллекта. У нас должны быть площадки, на которых можно пожаловаться на решения, принятые ИИ. Мы прекрасно понимаем, что когда нам приходит штраф за езду не по той полосе, то выписал его точно не тот лейтенант, который указан на этом извещении», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нужны цифровая адвокатура, суд, профсоюз.

Как отметил Песков, есть огромная потребность именно в цифровых профсоюзах, в специально выделенных объединениях, которые контролируют, кто и какие данные о гражданах собирает, кто получает право на их использование.

«Сегодня эта система практически отсутствует», — добавил эксперт.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.

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