В АТОР дали прогноз по спросу на туры с кешбэком на втором этапе акции

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала прогноз по спросу на туры по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.
В АТОР дали прогноз по спросу на туры с кешбэком на втором этапе акции
  • РИА Новости

Она отметила, что в настоящий момент это «сложно» прогнозировать.

«Если бы у нас была стабильная ситуация с коронавирусом и не было бы риска закрытия каких-то регионов, я бы сказала, что по сравнению с первой акцией спрос выше был бы на 30—40%, — это очень осторожный прогноз», — цитирует ТАСС Ломидзе.

По её словам, «оптимистичный прогноз — на 50—60% выше».

«Я думаю, что это будет такая волнообразная история, которая будет напрямую зависеть от распространения коронавируса и от информационного поля», — добавила она.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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