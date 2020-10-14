В России за сутки потушили 38 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 38 природных пожаров в России на площади 579 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 579 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к 00:00 среды, 14 октября, в России действовало шесть пожаров на площади 429 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее в Мордовии огонь от природного пожара перекинулся на два села, пострадали 16 домов.