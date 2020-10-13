В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в организации незаконного казино

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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в организации незаконного казино.
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в организации незаконного казино
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Нелегальное игорное заведение появилось в июле в нежилом помещении. Проработало оно до октября.

«Фигурант вместе со знакомыми проводил азартные игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны. После этого возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В марте kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пресекли работу нелегального казино.

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