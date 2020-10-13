В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в организации незаконного казино
- Pixabay
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Нелегальное игорное заведение появилось в июле в нежилом помещении. Проработало оно до октября.
«Фигурант вместе со знакомыми проводил азартные игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны. После этого возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В марте kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге пресекли работу нелегального казино.