Эксперт оценила влияние COVID-19 на осенний турпоток в России

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Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова оценила влияние COVID-19 на осенний турпоток в России.
Эксперт оценила влияние COVID-19 на осенний турпоток в России
  • © NELSON ALMEIDA / AFP

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что сезон отпусков заканчивается, а на отечественных курортах становится прохладнее.

По имеющимся данным, изменений в списке популярных направлений почти нет.

Чаще всего в первой половине октября планировали полёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфу и Ростов-на-Дону, сообщила Шелехова.

Что касается поездов, то туристы наиболее часто приобретали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Адлер и Хабаровск.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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