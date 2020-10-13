Эксперт оценила влияние COVID-19 на осенний турпоток в России
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В беседе с газетой «Известия» она отметила, что сезон отпусков заканчивается, а на отечественных курортах становится прохладнее.
По имеющимся данным, изменений в списке популярных направлений почти нет.
Чаще всего в первой половине октября планировали полёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфу и Ростов-на-Дону, сообщила Шелехова.
Что касается поездов, то туристы наиболее часто приобретали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Адлер и Хабаровск.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.