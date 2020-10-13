На вокзалах и станциях Тюменской области усилили меры профилактики COVID-19
- © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В частности, в зданиях вокзалов нанесена вертикальная визуальная и напольная разметка информационно-предупредительного характера. Также организована трансляция объявлений по громкоговорящей связи.
Как отметили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, регулярно проходит проветривание и уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств.
На некоторых вокзалах есть инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом. Медпункты дополнительно укомплектованы противоэпидемическими средствами.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.