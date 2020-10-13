В Тамбовской области рассказали о работе по обеспечению жильём ветеранов
- © Антон Денисов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
По информации регионального управления социальной защиты и семейной политики, на 1 октября 2020 года в очереди на улучшение жилищных условий стоят 16 человек. Среди них — вдовы участников и инвалидов войны.
Всего за 12 лет получили новые квартиры более 5,6 тыс. человек.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.