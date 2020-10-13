В Тамбовской области рассказали о работе по обеспечению жильём ветеранов

Тамбовская область получит 13,2 млн рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильём.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

По информации регионального управления социальной защиты и семейной политики, на 1 октября 2020 года в очереди на улучшение жилищных условий стоят 16 человек. Среди них — вдовы участников и инвалидов войны.

Всего за 12 лет получили новые квартиры более 5,6 тыс. человек.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.