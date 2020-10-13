В Ставропольском крае пресекли работу крупного канала поставки наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Мужчина выращивал и культивировал коноплю на приусадебных участках в Благодарненском городском округе. Готовые партии он сбывал.
По данным МВД, изъято и передано на экспертизу около 900 растений с корневой системой, готовые к реализации наркотические средства.
Заведены уголовные дела. Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Брянской области ликвидирована нарколаборатория.