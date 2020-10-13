В Петербурге задержали подозреваемых в совершении подставных ДТП

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в совершении подставных дорожно-транспортных происшествий.
В Петербурге задержали подозреваемых в совершении подставных ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По имеющимся данным, злоумышленники внушали автовладельцу, что тот повредил зеркало машины, и требовали возместить «ущерб» за ДТП. Такую схему они использовали с декабря 2018 года и за это время совершили по меньшей мере семь подобных преступлений.

Заведены уголовные дела. Двое из подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Московской области задержали трёх подозреваемых в совершении подставных ДТП.

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