В Петербурге пройдёт «Тотальный диктант — 2020»
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- globallookpress.com
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные Рособрнадзора.
На этот раз «Тотальный диктант» пройдёт сразу в трёх форматах: офлайн (при соблюдении мер безопасности), онлайн (через специальную форму на официальном сайте проекта) и дома (под трансляцию на сайте).
В последнем случае диктант будут писать на специальных бланках специальными ручками и сдавать на проверку в один из проверочных городских пунктов.
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