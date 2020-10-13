В Петербурге пройдёт «Тотальный диктант — 2020»

В Санкт-Петербурге в здании главного штаба Эрмитажа 17 октября пройдёт «Тотальный диктант — 2020». Свой текст прочитает писатель и педагог Андрей Геласимов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные Рособрнадзора.

На этот раз «Тотальный диктант» пройдёт сразу в трёх форматах: офлайн (при соблюдении мер безопасности), онлайн (через специальную форму на официальном сайте проекта) и дома (под трансляцию на сайте).

В последнем случае диктант будут писать на специальных бланках специальными ручками и сдавать на проверку в один из проверочных городских пунктов.

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