В Петербурге пройдёт «Тотальный диктант — 2020»

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В Санкт-Петербурге в здании главного штаба Эрмитажа 17 октября пройдёт «Тотальный диктант — 2020». Свой текст прочитает писатель и педагог Андрей Геласимов.
В Петербурге пройдёт «Тотальный диктант — 2020»
  • © Mikhail Pletsky
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные Рособрнадзора.

На этот раз «Тотальный диктант» пройдёт сразу в трёх форматах: офлайн (при соблюдении мер безопасности), онлайн (через специальную форму на официальном сайте проекта) и дома (под трансляцию на сайте).

В последнем случае диктант будут писать на специальных бланках специальными ручками и сдавать на проверку в один из проверочных городских пунктов.

Ранее профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с Nation News рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии коронавируса.

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