В Тверской области завели дело по факту повреждения памятника участникам Великой Отечественной войны

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В Тверской области завели уголовное дело по факту повреждения памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
В Тверской области завели дело по факту повреждения памятника участникам Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные областного СУ СК России.

На данный момент установлено повреждение мемориальных стендов, на которых написаны имена участников войны, проживавших на территории посёлка.

«По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России», — цитирует издание официального представителя ведомства Валерию Павлову.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены различные экспертизы.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.

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