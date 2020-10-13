Власти Камчатки назвали рекультивацию полигонов первоочередной задачей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что полигоны, находящиеся на территории Камчатки, необходимо либо рекультивировать, либо законсервировать.

«Те объекты накопленного экологического вреда, которые были обнаружены (в регионе), находятся в неприемлемом состоянии. Первоочередная задача — рекультивация или по крайней мере надёжная консервация полигонов, которые находятся на Камчатке», — приводит ТАСС слова Солодова.

Ранее он заявил, что Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ.