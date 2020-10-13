Власти Камчатки назвали рекультивацию полигонов первоочередной задачей
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- РИА Новости
«Те объекты накопленного экологического вреда, которые были обнаружены (в регионе), находятся в неприемлемом состоянии. Первоочередная задача — рекультивация или по крайней мере надёжная консервация полигонов, которые находятся на Камчатке», — приводит ТАСС слова Солодова.
Ранее он заявил, что Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ.