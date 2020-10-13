В Татарстане на жильё для ветеранов выделят более 20 млн рублей

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Правительство России выделит Татарстану из федерального бюджета 20 169,3 тыс. рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны.
В Татарстане на жильё для ветеранов выделят более 20 млн рублей
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные сайта кабмина.

Самые крупные суммы будут выделены Санкт-Петербургу — 134 812,7 тыс. рублей, Ростовской области — 103 006,5 тыс. рублей, Башкортостану — 100 173,9 тыс. рублей.

В общей сложности 65 регионам России будет предоставлено более 1 млрд рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.

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