В Татарстане на жильё для ветеранов выделят более 20 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные сайта кабмина.
Самые крупные суммы будут выделены Санкт-Петербургу — 134 812,7 тыс. рублей, Ростовской области — 103 006,5 тыс. рублей, Башкортостану — 100 173,9 тыс. рублей.
В общей сложности 65 регионам России будет предоставлено более 1 млрд рублей.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.