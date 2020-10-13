В Татарстане на жильё для ветеранов выделят более 20 млн рублей

Правительство России выделит Татарстану из федерального бюджета 20 169,3 тыс. рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные сайта кабмина.

Самые крупные суммы будут выделены Санкт-Петербургу — 134 812,7 тыс. рублей, Ростовской области — 103 006,5 тыс. рублей, Башкортостану — 100 173,9 тыс. рублей.

В общей сложности 65 регионам России будет предоставлено более 1 млрд рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.