В Томской области рассказали о компенсационных выплатах за детсад

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В Томской области рассказали о компенсационных выплатах за детский сад, их получают 13 тыс. семей в размере до 1189 рублей на каждого ребёнка.
В Томской области рассказали о компенсационных выплатах за детсад
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные областной администрации.

Как пояснила начальник Департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, выплату получают малоимущие семьи с детьми, среднедушевой доход которых не выше прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения.

Компенсация на первого ребёнка составляет 20% от среднего размера родительской платы за детсад, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 705 рублей.

«Компенсация назначена на 15 тыс. детей. Расходы областного бюджета на предоставление выплаты превышают 93 млн рублей», — цитирует издание сообщение администрации.

Оформить выплату можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

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