Гранатомётчики ВВО приступили к проверке после летнего обучения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные пресс-службы ВВО.
Особенностью экзаменов станет применение нестандартных мишеней.
Стрельбы проводятся из гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатомётов станковых АГС-17 в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения ПГО-7В.
Особое внимание уделяется умению быстро вычислять поправки и поражать цели первым выстрелом.
Также гранатомётчики совершенствуют навыки маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей и определения их классификации.
В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 500 гранатомётчиков.
Ранее ФАН сообщало, что в Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне Воздушно-десантных войск Раевский защиту от морского десанта.