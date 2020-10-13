Гранатомётчики ВВО приступили к проверке после летнего обучения

Гранатомётчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейском автономном округе приступили к практическим стрельбам в рамках контрольной проверки по итогам летнего периода обучения.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные пресс-службы ВВО.

Особенностью экзаменов станет применение нестандартных мишеней.

Стрельбы проводятся из гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатомётов станковых АГС-17 в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения ПГО-7В.

Особое внимание уделяется умению быстро вычислять поправки и поражать цели первым выстрелом.

Также гранатомётчики совершенствуют навыки маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей и определения их классификации.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 500 гранатомётчиков.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне Воздушно-десантных войск Раевский защиту от морского десанта.