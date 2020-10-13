Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в смывах с объектов торговли

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении образцов коронавирусной инфекции в смывах с поверхностей объектов медицинских организаций, торговли и транспорта.

«Всего проведено более 100 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции. Из них выявлено 134 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах», — приводит сообщение ТАСС.

Образцы смывов со следами коронавируса составляют 0,13% от общего числа исследованных проб.

Ранее заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как обезопасить себя от COVID-19 на различных поверхностях.