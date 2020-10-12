В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о колледже, где студентов заставляли ходить босиком
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Об этом информирует сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.
«В эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о том, что в одном из колледжей города Нижнего Новгорода сотрудники учреждения в наказание заставляют студентов ходить босиком в учебных помещениях», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт РИА «Время Н».
Ранее стало известно, что в Уфе прокуратура проверяет сообщения о школе, где ученику четвёртого класса учитель заклеила рот скотчем.