В Ленобласти открыли памятник бойцам 21-й Пермской дивизии

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В городе Лодейное Поле Ленинградской области открыли памятник бойцам 21-й Пермской дивизии.
В Ленобласти открыли памятник бойцам 21-й Пермской дивизии
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Об этом сообщает kp.ru.

На чёрной гранитной плите размещена табличка с надписью: «Героям 21-й Пермской Краснознамённой стрелковой дивизии, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в г. Лодейное Поле, от благодарных потомков».

После минуты молчания состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику. Также была отслужена панихида. Завершилось мероприятие маршем роты почётного караула.

Ранее «Невские новости» сообщали, что на воинском мемориале «Новая Малукса» около Мгинского городского поселения захоронили останки 442 погибших в боях за Ленинград.

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