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Жители Подмосковья оплатили штрафы на 15 млн рублей за нарушения масочного режима

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Жители Подмосковья, нарушившие масочный режим, заплатили порядка 15 млн рублей штрафов. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.
Жители Подмосковья оплатили штрафы на 15 млн рублей за нарушения масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Ежедневно в области дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции и волонтёры. Они смотрят, носят ли жители маски, отметила Кротова.

«Мы за весь период работы наложили больше 7 тыс. штрафов. Из них сейчас оплачено уже 15 млн, а это чуть более 50%. За всё время проверили более миллиона пассажиров и водителей», — сказала она.

Она подчеркнула, что с участием силовых структур проводится около 150 рейдов в день.

В общественном транспорте, торговых точках и на предприятиях усилили контроль масочного режима по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

«Мы уже спросили у всех госпитализированных пациентов, где, предположительно, они могли заразиться коронавирусом. Около 60% говорят о том, что это произошло или в общественном транспорте, или в торговых центрах», — отметил Андрей Воробьёв.

Ранее эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.

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