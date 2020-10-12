Курганский университет переводит студентов на дистанционное обучение

Шадринский государственный педагогический университет с 19 октября планирует перейти на дистанционное обучение.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Предположительно, университет перейдёт на дистанционное обучение с 19 октября до особого распоряжения», — прокомментировали в пресс-службе.

В пятницу, 9 октября, стало известно, что на дистанционное обучение планируют перейти Курганский государственный университет и сельскохозяйственная академия.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.