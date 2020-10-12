В Тюменской области режим повышенной готовности продлён на месяц

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Глава Тюменской области Александр Моор на заседании областного оперштаба объявил о том, что режим повышенной готовности в регионе продлён на месяц.
В Тюменской области режим повышенной готовности продлён на месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Показатель заболеваемости в Тюменской области составляет 707,5 случаев на 100 тыс. населения. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России.

Тем не менее суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2 — а это выше среднероссийского показателя. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 745 случаев заболевания.

«Ситуация очень напряжённая», — прокомментировал происходящее Александр Моор.

Как сообщал ранее портал URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.

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