В Тюменской области режим повышенной готовности продлён на месяц

Глава Тюменской области Александр Моор на заседании областного оперштаба объявил о том, что режим повышенной готовности в регионе продлён на месяц.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Показатель заболеваемости в Тюменской области составляет 707,5 случаев на 100 тыс. населения. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России.

Тем не менее суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2 — а это выше среднероссийского показателя. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 745 случаев заболевания.

«Ситуация очень напряжённая», — прокомментировал происходящее Александр Моор.

Как сообщал ранее портал URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.