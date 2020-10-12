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В Петербурге стартует производство тест-систем на антитела к коронавирусу

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В Санкт-Петербурге компания АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» получила бессрочную регистрацию на выпуск тест-систем на наличие антител к коронавирусу.
В Петербурге стартует производство тест-систем на антитела к коронавирусу
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«Набор реагентов предназначен для качественного определения наличия иммуноглобулинов в условиях клинической лабораторной диагностики, клинической медицины, медицинской биохимии и научно-исследовательской практики», — прокомментировал вице-губернатор города Евгений Елин.

Предполагается, что мощность производства составит 500 тыс. тестов в месяц.

Подобный анализ будет делаться за час, а материалы для него можно использовать разные — как сыворотку крови, так и плазму. Сообщается, что чувствительность теста составляет 98,8%.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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