Психолог рассказала, как научить детей пользоваться деньгами

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как научить детей пользоваться деньгами.

«Ребёнку важно оценить ценность денег. Он может это сделать, только если ему дать эти деньги в руки. Соответственно, обычно мы предлагаем родителям давать деньги детям с первого класса так, чтобы они могли планировать расходы на неделю. Например, 50 или 100 рублей, всегда индивидуально», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, если у ребёнка получается, то средства выдают на две недели, потом на месяц, чтобы он привык получать деньги, как на работе.

Как отметила Наумова, нужно смотреть, умеет ли ребёнок планировать, откладывать или тратит на всё подряд.

«У ребёнка должна возникнуть цель, для которой нужны деньги. Необходимо понимание, что деньги просто так не появляются, а для этого нужно что-то делать», — добавила она.

Ранее профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» дала рекомендации по выбору кружков для детей.