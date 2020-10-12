СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

Калининградская область присоединится к акции «Экологический диктант»

Короткая ссылка
В России во Всемирный день вторичной переработки отходов — 15 ноября — стартует «Экологический диктант». К акции присоединится Калининградская область.
Калининградская область присоединится к акции «Экологический диктант»
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как пишет «Янтарный край», инициатива призвана привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 1 млн человек.

Экодиктант пройдёт 15—16 ноября как в офлайн-формате, так и онлайн.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, экологическое просвещение населения, в особенности подрастающего поколения, приобретает сегодня особо важное значение. Это заставляет людей задуматься над экологическими проблемами, от решения которых зависит будущее нашей страны и всей планеты.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить