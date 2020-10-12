Калининградская область присоединится к акции «Экологический диктант»

В России во Всемирный день вторичной переработки отходов — 15 ноября — стартует «Экологический диктант». К акции присоединится Калининградская область.

Как пишет «Янтарный край», инициатива призвана привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 1 млн человек.

Экодиктант пройдёт 15—16 ноября как в офлайн-формате, так и онлайн.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, экологическое просвещение населения, в особенности подрастающего поколения, приобретает сегодня особо важное значение. Это заставляет людей задуматься над экологическими проблемами, от решения которых зависит будущее нашей страны и всей планеты.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.