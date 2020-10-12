В Удмуртии возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП

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По факту ДТП на федеральной трассе в Удмуртии, в результате которого погибла 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.
В Удмуртии возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП
  • РИА Новости

Как передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошёл на участке трассы, проходящем через посёлок Игра. Около 14:15 10 октября 24-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил ребёнка, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

Проверку обстоятельств гибели ребёнка проводит районная прокуратура.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.

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