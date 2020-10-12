На Ставрополье рассказали об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19

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На Ставрополье в дополнение к уже имеющимся 2803 инфекционным койкам развернули ещё 243 дополнительных места. В скором времени этот фонд пополнят ещё около 400 мест для пациентов с коронавирусом.
На Ставрополье рассказали об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом пишет pobeda26.ru.

Такое решение принято на еженедельном рабочем совещании в правительстве края.

В настоящее время помощь заболевшим оказывают более 5 тыс. медиков.

Постоянно растёт число проводимых на Ставрополье тестов. За последние два месяца охват населения такими исследованиями увеличился в два раза. Для дальнейшего расширения работы в этом направлении будут открыты ещё три лаборатории в Ипатовском, Благодарненском и Минераловодском округах.

Медучреждения края дополнительно получат ещё три компьютерных томографа.

Планируется открытие специальных горячих линий для информирования населения о способах профилактики распространения коронавируса.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.

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