На Ставрополье рассказали об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19

На Ставрополье в дополнение к уже имеющимся 2803 инфекционным койкам развернули ещё 243 дополнительных места. В скором времени этот фонд пополнят ещё около 400 мест для пациентов с коронавирусом.

Об этом пишет pobeda26.ru.

Такое решение принято на еженедельном рабочем совещании в правительстве края.

В настоящее время помощь заболевшим оказывают более 5 тыс. медиков.

Постоянно растёт число проводимых на Ставрополье тестов. За последние два месяца охват населения такими исследованиями увеличился в два раза. Для дальнейшего расширения работы в этом направлении будут открыты ещё три лаборатории в Ипатовском, Благодарненском и Минераловодском округах.

Медучреждения края дополнительно получат ещё три компьютерных томографа.

Планируется открытие специальных горячих линий для информирования населения о способах профилактики распространения коронавируса.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.