На Ставрополье рассказали об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом пишет pobeda26.ru.
Такое решение принято на еженедельном рабочем совещании в правительстве края.
В настоящее время помощь заболевшим оказывают более 5 тыс. медиков.
Постоянно растёт число проводимых на Ставрополье тестов. За последние два месяца охват населения такими исследованиями увеличился в два раза. Для дальнейшего расширения работы в этом направлении будут открыты ещё три лаборатории в Ипатовском, Благодарненском и Минераловодском округах.
Медучреждения края дополнительно получат ещё три компьютерных томографа.
Планируется открытие специальных горячих линий для информирования населения о способах профилактики распространения коронавируса.
Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.