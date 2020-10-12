В потребительскую корзину могут включить антисептики и цифровые сервисы

В потребительскую корзину могут включить товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии COVID-19, заявил глава Росстата Павел Малков.

«Мы пересматриваем набор раз в год. Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них, рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

В частности, это антисептик для рук и дезинфицирующие средства для поверхностей.

Как сообщил Малков, пандемия заставила обратить более пристальное внимание на цифровые сервисы. Судя по всему, актуальность таких услуг будет только возрастать.

«Поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов», — уточнил он.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.