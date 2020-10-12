Волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами из группы риска по COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Ежедневно поступает порядка 60 заявок. 500 заявок мы уже закрыли. Помогают волонтёры нашим жителям каждый день», — заявила заместитель руководителя Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Алиса Крюкова.
Заявки со всей России поступают в единый кол-центр в столице, откуда они расходятся по регионам. Штаб волонтёров по стране насчитывает 186 тыс. человек.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.