В Совфеде предложили решить ситуацию с местами в яслях с помощью частников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета и автора инициативы Виктора Смирнова.
«Мы предлагаем расширить возможности регионов в развитии малого и среднего бизнеса, который готов взять на себя предоставление услуги по уходу и присмотру за детьми», — сказал он.
По его словам, органы образования должны будут осуществлять контроль за организацией питания и созданием в группе развивающей среды.
Как отметил Смирнов, проект закона может быть подготовлен и внесён группой сенаторов комитета в осеннюю сессию.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН заявил о необходимости поддерживать семьи с детьми.