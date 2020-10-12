В Совфеде предложили решить ситуацию с местами в яслях с помощью частников

Короткая ссылка
В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре готовят законопроект, который позволит привлекать к исполнению муниципального заказа на услугу по созданию ясельных групп малый и средний бизнес.
В Совфеде предложили решить ситуацию с местами в яслях с помощью частников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета и автора инициативы Виктора Смирнова.

«Мы предлагаем расширить возможности регионов в развитии малого и среднего бизнеса, который готов взять на себя предоставление услуги по уходу и присмотру за детьми», — сказал он.

По его словам, органы образования должны будут осуществлять контроль за организацией питания и созданием в группе развивающей среды.

Как отметил Смирнов, проект закона может быть подготовлен и внесён группой сенаторов комитета в осеннюю сессию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН заявил о необходимости поддерживать семьи с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить