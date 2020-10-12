В Петербурге проведено более 15 тысяч тестов на коронавирус за сутки

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки были обследованы на коронавирус более 15 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 216 человек. Под медицинским наблюдением находится 3267 человек. Из них 37 — в обсерваторе, 843 — контактные, 2387 — в самоизоляции», — рассказали в администрации города.

Ежедневный прирост заболевших в Петербурге превысил 500 человек.

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.