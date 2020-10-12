В Севастополе рассказали об эпидемиологической ситуации
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«По состоянию на утро 12 октября зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 15 до 85 лет и один привозной случай», — говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе заболевание выявлено у 1355 человек. Выздоровели 895 человек, скончались 39.
Эпидемиолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.