В Севастополе рассказали об эпидемиологической ситуации

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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В Севастополе рассказали об эпидемиологической ситуации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 12 октября зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 15 до 85 лет и один привозной случай», — говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе заболевание выявлено у 1355 человек. Выздоровели 895 человек, скончались 39.

Эпидемиолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал о мутациях коронавируса.

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